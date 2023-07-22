В «Фейеноорде» подтвердили интерес к Захаряну

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему находится в сфере интересов роттердамского «Фейеноорда».

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен», - передает слова пресс-службы клуба издание Sport24.

Арсен – воспитанник академии «Динамо». За первую команду «бело-голубых» полузащитник выступает с 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Захарян забил четыре гола и отдал семь ассистов в 27 поединках Премьер-лиги.