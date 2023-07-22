Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч первого тура Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином», который стартует сегодня в 17:30 на стадионе «железнодорожников». Эксперт поставил на победу московской команды со счётом 2:0.

«Рубин» – это пока еще команда Первой Лиги. Я и после окончания прошлого сезона отмечал, что ни Казань, ни Калининград по игре меня особо не впечатляют», – приводит слова Ловчева издание «Плеймейкер».

Напомним, «Рубин» в прошлом сезоне оформил возвращение в первый дивизион России. «Локомотив» закончил предыдущую кампанию на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.