Тарханов: «Тренерский стиль Лички в «Динамо» совсем не виден»

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов оценил официальный дебют Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо». Напомним, «бело-голубые» проиграли в первом туре Российской премьер-лиги «Краснодару» на своём поле со счётом 1:3.

«Тренерский стиль Лички пока не совсем виден. Команда пытается играть и контролировать мяч, но пока получается не всё», – цитирует Тарханова Vprognoze.

Напомним, с 2020 по 2023 год Личка возглавлял в России «Оренбург», с которым в прошлом сезоне финишировал на седьмом месте в турнирной таблице. «Динамо» закончил прошлую кампанию на девятой строчке.