Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Рубин»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи между столичным «Локомотивом» и казанским «Рубином» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

«2:0. «Локо» выглядит однозначным фаворитом. У «Рубина» с его не самой надежной линией обороны шансов зацепиться за очки крайне мало», - цитирует Александра Sportbox.

Матч «Локомотива» против «Рубина» состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.