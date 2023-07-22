«Пари НН» - «Зенит»: прогноз Бубнова на матч

В рамках первого тура Российской премьер-лиги состоится матч между «Пари НН» и петербургским «Зенитом». Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«0:1. Команда Юрана должна создать проблемы чемпионам России. Однако петербуржцы - фавориты РПЛ, несмотря на все свои трудности, и обязаны побеждать», - приводятся слова Бубнова на станицах издания Sportbox.

Встреча между «Пари НН» и «Зенитом» состоится в субботу, 22 июля, на стадионе в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.