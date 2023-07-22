Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - ЦСКА

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между екатеринбургским «Уралом» и столичным ЦСКА в первом туре чемпионата России.

«0:1. «Армейцы» нацелены на борьбу с «Зенитом». У них мощный костяк и более опытный состав, чем у соперника. «Урал» будет настроен на борьбу, но забить не сможет», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Матч между «Уралом» и ЦСКА состоится сегодня, 22 июля, на стадионе в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано в 13:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.