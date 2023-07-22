Игонин высказался о матче «Пари НН» - «Зенит»

Экс-футболист Алексей Игонин поделился ожиданиями от поединка первого тура чемпионата России между «Пари НН» и петербургским «Зенитом».

«Для «Зенита» первые матчи сезона сложно складываются, особенно против команд, которые ниже по уровню. Можно ожидать, что матч против «Пари НН» будет сложным», - передает слова Игонина издание «Чемпионат».

Поединок между «Пари НН» и «Зенитом» состоится в субботу, 22 июля. Стартовый свисток на стадионе в Нижнем Новгороде прозвучит в 15:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.