Глушаков: «Хороший вариант для Черчесова - уехать в Саудовскую Аравию»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Не удивлён, что Черчесова уволили. Если нет результата, то надо что‑то менять. Хороший вариант для Черчесова - уехать в Саудовскую Аравию», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что «Ференцварош» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, поиграв по сумме двух матчей фарерскому «Клаксвику» (0:0, 0:3).

Черчесов занимал пост главного тренера «Ференцвароша» с 2021 года. Под его руководством команда два раза становилась чемпионом Венгрии.