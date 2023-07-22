Быстров оценил перспективы Кузяева во Франции

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный аналитик Владимир Быстров поделился мнением о перспективах бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во французском «Гавре».

«В чемпионате Франции сумасшедшая конкуренция, поэтому ушедшего из «Зенита» в «Гавр» Далера Кузяева через год мы увидим в чемпионате России», - передает слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что Кузяев пополнил ряды «Гавра» в текущее трансферное окно. 30-летний российский полузащитник заключил с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение. Трансферная стоимость Далера оценивается в десять миллионов евро.