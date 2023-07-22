Быстров: «Краснодар» может бросить вызов «Зениту»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о том, какие команды будут претендовать на победу в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/2024.

«Краснодар» может бросить вызов «Зениту». Абаскаль начал великолепно в «Спартаке», а потом сдал. Мы всегда ждём от «Спартака» чего‑то большего. Но всё покажет сезон», - приводит слова Владимира «Матч ТВ».

Напомним, что Российская премьер-лига стартовала в пятницу, 21 июля. В первом матче нового сезона встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча завершилась домашним поражением столичного коллектива со счетом 1:3.