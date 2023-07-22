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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

22 Июля 2023 • 09:50 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Денис Глушаков высказался о том, какие команды будут претендовать на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Спартак» и «Динамо» могут побороться с «Зенитом». «Динамо» с новым тренером, а у «Спартака» состав сохранился, добавились новые футболисты», - передает слова Глушакова «Матч ТВ».

Чемпионат России стартовал матчем в Москве между местным «Динамо» и «Краснодаром». Хозяева поля потерпели поражение от «быков» со счетом 1:3.

Напомним, что петербургский «Зенит» выигрывает Премьер-лигу на протяжении пяти сезонов подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва Денис Глушаков
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