Глушаков назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Денис Глушаков высказался о том, какие команды будут претендовать на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Спартак» и «Динамо» могут побороться с «Зенитом». «Динамо» с новым тренером, а у «Спартака» состав сохранился, добавились новые футболисты», - передает слова Глушакова «Матч ТВ».

Чемпионат России стартовал матчем в Москве между местным «Динамо» и «Краснодаром». Хозяева поля потерпели поражение от «быков» со счетом 1:3.

Напомним, что петербургский «Зенит» выигрывает Премьер-лигу на протяжении пяти сезонов подряд.