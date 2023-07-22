Мартынович назвал минимальную цель «Рубина» в РПЛ

Игрок казанского «Рубина» Александр Мартынович поведал о целях своей команды на предстоящий сезон Российской премьер-лиги.

«Хочется, чтобы нам удалось уверенно закрепиться в Премьер-лиге. Финишировать как минимум в середине таблицы. У нас неплохая команда, но нам есть, в чем прибавить», - передает слова капитана издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Рубин» в прошлом сезоне выиграл Первую лигу и напрямую поднялся в элитный дивизион.

В стартовом туре Премьер-лиги казанская команда на выезде встретится со столичным «Локомотивом». Матч пройдет сегодня, 22 июля.