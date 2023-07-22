«Ахмат» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В первом туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Крылья Советов
Доступ после регистрации
Протокол игры
Шелия Гиорги•Семёнов Андрей•Челикович Ясмин•Тодорович Дарко•Быстров Марат•Бериша Бернард•Ильин Владимир•Диванович Заим•Олейников Иван•Камилов Владислав•Конате Мохамед II
Овсянников Богдан•Горшков Юрий•Солдатенков Александр•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Костанца Фернандо•Ежов Роман•Иванисеня Дмитрий•Карпицкий Егор•Гарре Бенжамин•Цыпченко Дмитрий
22 июля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
Бан пользователя