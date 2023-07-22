«Локомотив» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В первом туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Рубин
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Протокол игры
|3'Даку Мирлинд (0:1)
|(1:1) Тикнизян Наир23'
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Тикнизян Наир•Баринов Дмитрий•Карпукас Артём•Жемалетдинов Рифат•Глушенков Максим•Пиняев Сергей•Дзюба Артём 21'
Дюпин Юрий•Рожков Илья•Грицаенко Алексей•Мартынович Александр•Кабутов Дмитрий•Рахмоналиев Умарали•Зотов Александр•Иву Угучукву•Вуячич Игор•Даку Мирлинд•Фамейе Джоэль
22 июля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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