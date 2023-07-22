«Пари НН» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В первом туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Зенит
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Калинский Николай•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Тихий Дмитрий•Трошечкин Александр•Майга Мамаду•Живоглядов Дмитрий•Севикян Эдгар•Стаматов Матео•Сулейманов Тимур
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Чистяков Дмитрий•Ренан Роберт•Дуглас Сантос•Барриос Вильмар•Ерохин Александр•Клаудиньо•Бакаев Зелимхан•Мостовой Андрей•Кассьерра Матео
22 июля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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