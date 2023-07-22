Петржела - о поражении «Динамо»: «Это была первая игра Лички, она ничего не значит»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался относительно результата матча между столичным «Динамо» и «Краснодаром» в первом туре РПЛ. «Бело-голубые» на своем поле проиграли со счетом 1:3.

«Это была первая игра у Лички в «Динамо», и она ничего не значит. Личка способен бороться за первую четвёртку, он сто процентов сможет поднять команду», - передает слова Петржелы издание Metaratings.ru.

Напомним, что Личка занял пост главного тренера «Динамо» этим летом. До этого он работал на посту рулевого «Оренбурга».

Во втором туре московская команда на выезде встретится с «Крыльями Советов».