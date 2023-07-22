«Фламенго» хочет купить двух звёзд «Зенита»

Руководство «Фламенго» планирует усилиться двумя ведущими игроками петербургского «Зенита».

Как стало известно ESPN, в поле зрения бразильского клуба находятся полузащитники Клаудиньо и Вендел. За каждого игрока «красно-чёрные» готовы заплатить около 20 миллионов евро. «Фламенго» рассчитывает оформить обе сделки в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Вендел провел 25 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи. Клаудиньо отметился пятью голами и девятью ассистами в 24 матчах чемпионата.