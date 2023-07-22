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Синицын: «Краснодар» воспользовался ошибками «Динамо»

22 Июля 2023 • 07:54 Комментировать

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о победе «быков» над московским «Динамо» в поединке первого тура чемпионата России. Краснодарцы выиграли на выезде со счетом 3:1.

«Краснодар» уверенно обыграл «Динамо», воспользовался ошибками соперника. Ребята заработали три очка, отлично начали чемпионат. Надеюсь, продолжат в том же духе», - передает слова Синицына издание Metaratings.ru.

Напомним, что поединок состоялся в пятницу, 21 июля, на московском стадионе «ВТБ Арена». В составе гостей голами отметились Кордоба, Батчи и Черников. За хозяев мяч престижа забил Смолов.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Андрей Синицын
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