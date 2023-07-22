Корнеев: «Давинсон Санчес не уровень Жиго»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев рассказал о том, что думает относительно возможного перехода защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в столичный «Спартак».

«Если это правда, то это игрок скамейки «Тоттенхэма» с огромной зарплатой. Я не понимаю, для чего он «Спартаку», это не уровень Жиго», - цитирует Корнеева издание Metaratings.ru.

Ранее в прессе сообщалось, что «красно-белые» ведут переговоры со «шпорами» по трансферу колумбийского защитника.

В прошлом сезоне Санчес принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги, в которых получил одну желтую карточку.