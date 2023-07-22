Орещук: «Захарян перерос российский чемпионат»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался касательно дальнейших перспектив полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна.

«Ему нужно развиваться и уезжать за границу. Захарян перерос российский чемпионат», - приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Роман также отметил, что многое будет зависеть от работы в этом направлении спортивного директора «Динамо».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 20-летнему полузащитнику со стороны нидерландского «Фейеноорда».

Захарян связан трудовыми обязательствами с «Динамо» до середины следующего года.