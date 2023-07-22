Трансфер чилийского форварда в ЦСКА не состоится

Форвард сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила не перейдет в московский ЦСКА, об этом рапортует Fieramania.

Как отмечает источник, боссы клуба из Мексики отказались вести переговоры с «армейцами» по данной сделке. Ранее в прессе сообщалось, что российский клуб готов предложить за футболиста порядка четырех миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца 2024 года. В минувшем сезоне нападающий поучаствовал в 31 поединке за «Леон», в которых записал на свой счет десять забитых мячей и четыре голевые передачи.