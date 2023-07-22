Гладилин назвал главный недостаток «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от поединка между столичным «Динамо» и «Краснодаром» в рамках стартового тура Российской премьер-лиги. «Бело-голубые» на своем поле проиграли со счетом 1:3.

«У «Динамо» нет пока поставленной игры. А функционально все нормально, подбор игроков у них хороший, но в этой игре что-то не сложилось», - передает слова эксперта «Газета.Ру».

Напомним, что летом «Динамо» возглавил новый тренер. Это пост занял чешский специалист Марцел Личка, который ранее работал в «Оренбурге».

Следующий матч «бело-голубые» проведут в Кубке России против «Пари НН». Игра состоится во вторник, 25 июля.