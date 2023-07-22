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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юные таланты чемпионата России: от кого ждать прорыва в новом сезоне

22 Июля 2023 • 12:30 Комментировать

Сезон-2023/2024 чемпионата России среди команд РПЛ стартовал. Впереди борьба за медали, голы, удаления, пенальти, споры… В конце сезона, по традиции, будем подводить итоги. Но давайте попробуем забежать немного вперёд и проанализировать, кого из юных талантов сможет открыть новый сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, от кого из юных игроков чемпионата России ждать прорыва в новом сезоне.

Второгодники

Арсен Захарян, Руслан Литвинов, Константин Тюкавин, Александр Коваленко и Сергей Пиняев – именно к ним будет приковано внимание. Наибольший интерес, безусловно, вызывают последние двое. Пиняев стал лучшим молодым игроком прошлого сезона. Коваленко перешёл в питерский «Зенит». В прошлом сезоне Сергей Пиняев перешёл в московский «Локомотив», за который в девяти матчах забил два мяча в РПЛ. При этом 18-летний нападающий дебютировал в сборной России, став самым юным дебютантом национальной сборнойАлександр Коваленко также выдал бесподобный сезон в составе самарских «Крыльев Советов». Выделялся своими действиями и Руслан Литвинов в составе «Спартака». Арсен Захарян никак не может переехать в Европу, поэтому самое время доказать свою состоятельность здесь, в РПЛ. Смогут ли юные футболисты, самому старшему из которых только 21 год, провести и второй сезон на таком же уровне?

Внимание на «Краснодар»

После ухода основной массы иностранцев из «Краснодара» клуб Сергея Галицкого не растерялся и выдал победы над московским «Спартаком» и ЦСКА. И всё это на одной молодёжи! Среди тех, от кого ждут прорыва в этом сезоне, Никита Кривцов. В августе этого года полузащитнику исполнится 21 год. Талантливый полузащитник проделал путь до стартового состава «Краснодара» из десятитысячного Володарска. В апреле забил свой первый гол за «быков». На данный момент его стоимость составляет 2,8 млн евро. В обороне у «Краснодара» выделяется Сергей Волков, который сыграл первую игру за стартовый состав «быков» в апреле текущего года. Через двадцать минут после выхода на замену забил победный гол. Интересным проспектом выглядит 18-летний Георгий Арутюнян. Защитник уже заигран за сборную Армении, хотя выступал за все возрасты молодёжных сборных России и ещё в августе прошлого года успел дебютировать в профессиональном футболе.

Молодёжь из «Динамо»

Захарян и Тюкавин уже считаются твёрдыми игроками основного состава «Динамо». Но в прошлом сезоне весьма ярко входил в игру 20-летний Ярослав Гладышев. Форвард принял участие в 26 матчах прошлого сезона, в основном выходя на замену. Полную игру Гладышев отыграл только одну, в мае против «Локомотива». Но даже 10 - 30 минут игрового времени хватало Гладышеву для того, чтобы забить мяч мячей и отдать три голевые передачи. Если чешский специалист Марцел Личка поверит в юного форварда, то ему останется только доказать, что он может забивать больше. 

Спартаковская школа

Павел Мелёшин достаточно ярко ворвался в «Спартак», забив гол в своей первой же игре. Всего в прошлом сезоне форвард провёл 17 матчей (девять в Кубке России), в которых забил три гола. Вполне неплохой результат для девятнадцатилетнего парня. Папа не должен позволить расслабиться.

Место в стартовом составе уже практически прочно завоевал Даниил Денисов. Воспитанник «красно-белых» в прошлом сезоне провёл 29 матчей, в которых забил один мяч. Половину матчей, 14 встреч, правда, не доиграл до финального свистка. Но это вполне логично для 20-летнего парня. Ждём от него новых свершений в предстоящем сезоне.

Хочется пожелать представленным юным талантам, чтобы они не опускали руки и не поймали «звезду». В противном случае они могут повторить путь юных дарований чемпионата России, которые не оправдали ожиданий

Игрок
Возраст
Амплуа
Клуб
Никита Кривцов20Полузащитник«Краснодар»
Сергей Волков20Защитник«Краснодар»
Георгий Арутюнян18Защитник«Краснодар»
Ярослав Гладышев20Нападающий«Динамо»
Павел Мелёшин19Нападающий«Спартак»
Даниил Денисов20Защитник«Спартак»
Константин Лицин
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Динамо Москва Никита Кривцов Павел Мелёшин Ярослав Гладышев
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