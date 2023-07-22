Юные таланты чемпионата России: от кого ждать прорыва в новом сезоне

Сезон-2023/2024 чемпионата России среди команд РПЛ стартовал. Впереди борьба за медали, голы, удаления, пенальти, споры… В конце сезона, по традиции, будем подводить итоги. Но давайте попробуем забежать немного вперёд и проанализировать, кого из юных талантов сможет открыть новый сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, от кого из юных игроков чемпионата России ждать прорыва в новом сезоне.

Второгодники

Арсен Захарян, Руслан Литвинов, Константин Тюкавин, Александр Коваленко и Сергей Пиняев – именно к ним будет приковано внимание. Наибольший интерес, безусловно, вызывают последние двое. Пиняев стал лучшим молодым игроком прошлого сезона. Коваленко перешёл в питерский «Зенит». В прошлом сезоне Сергей Пиняев перешёл в московский «Локомотив», за который в девяти матчах забил два мяча в РПЛ. При этом 18-летний нападающий дебютировал в сборной России, став самым юным дебютантом национальной сборной. Александр Коваленко также выдал бесподобный сезон в составе самарских «Крыльев Советов». Выделялся своими действиями и Руслан Литвинов в составе «Спартака». Арсен Захарян никак не может переехать в Европу, поэтому самое время доказать свою состоятельность здесь, в РПЛ. Смогут ли юные футболисты, самому старшему из которых только 21 год, провести и второй сезон на таком же уровне?

Внимание на «Краснодар»

После ухода основной массы иностранцев из «Краснодара» клуб Сергея Галицкого не растерялся и выдал победы над московским «Спартаком» и ЦСКА. И всё это на одной молодёжи! Среди тех, от кого ждут прорыва в этом сезоне, Никита Кривцов. В августе этого года полузащитнику исполнится 21 год. Талантливый полузащитник проделал путь до стартового состава «Краснодара» из десятитысячного Володарска. В апреле забил свой первый гол за «быков». На данный момент его стоимость составляет 2,8 млн евро. В обороне у «Краснодара» выделяется Сергей Волков, который сыграл первую игру за стартовый состав «быков» в апреле текущего года. Через двадцать минут после выхода на замену забил победный гол. Интересным проспектом выглядит 18-летний Георгий Арутюнян. Защитник уже заигран за сборную Армении, хотя выступал за все возрасты молодёжных сборных России и ещё в августе прошлого года успел дебютировать в профессиональном футболе.

Молодёжь из «Динамо»

Захарян и Тюкавин уже считаются твёрдыми игроками основного состава «Динамо». Но в прошлом сезоне весьма ярко входил в игру 20-летний Ярослав Гладышев. Форвард принял участие в 26 матчах прошлого сезона, в основном выходя на замену. Полную игру Гладышев отыграл только одну, в мае против «Локомотива». Но даже 10 - 30 минут игрового времени хватало Гладышеву для того, чтобы забить мяч мячей и отдать три голевые передачи. Если чешский специалист Марцел Личка поверит в юного форварда, то ему останется только доказать, что он может забивать больше.

Спартаковская школа

Павел Мелёшин достаточно ярко ворвался в «Спартак», забив гол в своей первой же игре. Всего в прошлом сезоне форвард провёл 17 матчей (девять в Кубке России), в которых забил три гола. Вполне неплохой результат для девятнадцатилетнего парня. Папа не должен позволить расслабиться.

Место в стартовом составе уже практически прочно завоевал Даниил Денисов. Воспитанник «красно-белых» в прошлом сезоне провёл 29 матчей, в которых забил один мяч. Половину матчей, 14 встреч, правда, не доиграл до финального свистка. Но это вполне логично для 20-летнего парня. Ждём от него новых свершений в предстоящем сезоне.

Хочется пожелать представленным юным талантам, чтобы они не опускали руки и не поймали «звезду». В противном случае они могут повторить путь юных дарований чемпионата России, которые не оправдали ожиданий.