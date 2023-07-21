​Голосование за капитана «Динамо» выиграл Шунин, но Личка выбрал Бальбуэну

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в разговоре с журналистами признался, что его разочаровала смена капитана команды. В наступившем сезоне повязку будет носить защитник Фабиан Бальбуэна.

Фомин отметил, что командное голосование выиграл другой футболист, но Марцел Личка решил назначить капитаном именно Бальбуэну.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», голосование выиграл Антон Шунин, но тренер «Динамо» посчитал, что капитаном должен быть полевой игрок. Личка выбрал Бальбуэну – защитник набрал примерно одинаковое количество голосов с Сергеем Паршивлюком, Фёдором Смоловым и Даниилом Фоминым.