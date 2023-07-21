​Смолов высказался о своей позиции на поле

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после поражения от «Краснодара» (1:3) сказал несколько слов о своей позиции на поле.

«Отличается ли моя роль от той, которая была в конце прошлого сезона? Нет, плюс-минус похожая. Я играю больше как полузащитник, нежели как нападающий.

Многие говорят, что я должен играть на острие? Не знаю, мне лично комфортно. Тренеру виднее. Опять же, специфика позиции чуть-чуть другая, и мне нужно привыкнуть. Тренировки и моделирование это одно, а официальные матчи – другое», - сказал Смолов журналистам.

Следующий матч «Динамо» проведёт 25 июля – против «Пари НН» в Кубке России.