​Смолов рассказал, как в «Динамо» выбирали капитана

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов дал комментарий по поводу выбора капитана команды. В пятницу было объявлено, что повязку в новом сезоне будет носить защитник Фабиан Бальбуэна.

«У нас было командное голосование. Потом Марцел принимал собственное решение на фоне голосования.

За кого я голосовал? За Фабиана в том числе. Там ты пишешь игроков, которые потенциально могут быть первым или вторым капитаном и так далее», - сказал Смолов журналистам.

«Капитаном стал человек, который год назад приостановил контракт и уехал? Не хотел бы это комментировать, у каждого человека бывают разные жизненные ситуации. Он стал перед этим выбором не из-за футбольных моментов.

Я голосовал за Бальбуэну, потому что он опытный футбол, он выступал в хороших чемпионатах, коллектив относится к нему с уважением. К тому же защитнику при позиционной обороне удобно подсказывать», - отметил Смолов.

Напомним, что в стартовом туре чемпионата России «Динамо» проиграло «Краснодару» на своём поле со счётом 1:3. Следующий матч команда Марцела Лички проведёт 25 июля – против «Пари НН» в Кубке России.