Фомин разочарован сменой капитана в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка принял решение сменить капитана команды, что вызвало разочарование у бывшего капитана Даниила Фомина.

Фомин выразил свое разочарование в решении Лички о назначении нового капитана, однако отметил, что уважает это решение и признает, что команда должна двигаться вперед, стремясь к победам в каждом матче.

Относительно голосования за капитана, Фомин отказался раскрывать, за кого он голосовал, и не знает, кто проводил подсчет голосов. Он также подчеркнул, что решение о назначении капитана все равно принимается тренером, и команда должна его уважать.

«Для меня это была честь и привилегия», – сказал Фомин «Матч ТВ».