​Смолов: «Футбол, в который мы с Личкой хотим играть, подразумевает риск ошибок»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов дал комментарий после поражения от «Краснодара» (1:3) в первом туре Премьер-лиги.

«Мне кажется, что начали матч с нашим преимуществом, играли неплохо, но пропустили гол. Там был элемент невезения, и это нас психологически обезоружило, отдали инициативу на какое-то время. Второго гола тоже можно было избежать, потому что стандарт, ведь понимали и готовились.

Надо отдать должное «Краснодару», это хорошая команда. Мы перестраиваемся, пытаемся играть в другой футбол. Мне кажется, большую часть матча у нас это получалось.

Рано ли паниковать? А вы считаете, что надо паниковать после первого тура? (смеётся).

Можно было избежать всех пропущенных голов. Но при этом тот футбол, в который Марцел и мы хотим играть, он подразумевает риск вот таких ошибок, в том числе индивидуальных», - сказал Смолов. Видео с ним опубликовал телеграм-канал «Фома Неверующий».