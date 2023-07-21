Орещук отреагировал на поражение «Динамо»

Роман Орещук, бывший спортивный директор «Динамо», поделился своими впечатлениями о первом матче сезона 2023/24 РПЛ между московским клубом и «Краснодаром».

Орещук отметил, что было очень приятно следить за игрой «Краснодара», но он сильно расстроен результатом «Динамо». По его словам, после впечатляющей победы над ЦСКА, поражение 1:3 дома в первом туре было неожиданным для болельщиков команды. Он предположил, что это может быть связано с тем, что команда только начинает строиться после прихода нового тренера.

«Посмотрим, как все сложится», – сказал Орещук изданию Metaratings.