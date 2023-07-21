Мостовой оценил первый матч нового сезона РПЛ

Александр Мостовой, бывший полузащитник московского «Спартака», высказал свою оценку стартовому матчу нового чемпионата РПЛ.

Мостовой отметил, что главным сюрпризом было поражение «Динамо». Он рассчитывал, что динамовцы, как минимум, не проиграют в своем стартовом матче сезона. Он также отметил, что последние полторы недели команде уделялось много лестных слов и похвал, особенно в связи с приходом нового тренера Марцела Лички.

Однако, по мнению Мостового, слишком высокие ожидания и предварительные похвалы могли оказаться неким обременением для команды.

«Думаю, это и сыграло злую шутку», – сказал Мостовой изданию Vprognoze.ru.