Гладилин прокомментировал матч открытие нового сезона РПЛ

Валерий Гладилин, бывший футболист и тренер московского «Спартака», высказал свою оценку поединку между «Динамо» и «Краснодаром» в первом туре нового сезона РПЛ.

Гладилин отметил, что обе команды показали себя с хорошей стороны, но «Краснодар» выделился более наигранными связями и созданием большего количества моментов. По его словам, победа «Краснодара» была заслуженной, и счет мог бы быть еще крупнее.

Тем не менее, Гладилин также подчеркнул, что обе команды допустили грубые ошибки в обороне, что привело к голам.

«Но и в атаке не сказать, что все получалось», – сказал Гладилин изданию «Газета.ру».