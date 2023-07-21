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​Горшков поделился ожиданиями от матча «Пари НН» - «Зенит»

21 Июля 2023 • 22:10 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
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Через 16 ч. 29 мин.

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков подлился своими ожиданиями от матча питерцев против «Пари НН» в стартовом туре Премьер-лиги.

«Ожидаю результативную игру. Было бы интересно увидеть много голов», - сказал Горшков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Горшков также отметил, что «Пари НН» имеет шансы отобрать очки у чемпиона России последних лет, учитывая фактор своего поля и умение эмоционального Сергея Юрана настраивать футболистов.

Матч «Пари НН» - «Зенит» пройдёт в субботу, 22 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители в Нижнем Новгороде услышат в 15:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Горшков Пари НН
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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