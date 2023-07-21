Булыкин заявил, что отъезд бразильских футболистов не сильно ослабит «Зенит»

Дмитрий Булыкин, бывший футболист сборной России, прокомментировал грядущий возможный отъезд бразильских футболистов из состава петербургского клуба «Зенит». Булыкин выразил уверенность, что РПЛ никак не пострадает в зрелищности, даже если ключевые бразильские игроки покинут ряды «Зенита».

Он отметил, что хотя в отдельных исполнительских моментах может возникнуть небольшая потеря, у РПЛ есть множество других талантливых футболистов, которые могут заменить уходящих бразильцев и продемонстрировать высокий уровень мастерства.

«Я думаю, что большой потери не будет», – заявил Булыкин изданию «Газета.ру».