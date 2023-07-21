​Сёмин рассказал, в чём проблема «Динамо»

«Динамо» проиграло первый матч нового чемпионата России – «Краснодару» со счётом 1:3. Известный российский тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу выступления московской команды.

По словам Сёмина, «Динамо» нужно время, чтобы футболисты и команда в целом начали понимать нового тренера – Марцела Личку. Высказался Сёмин и о том, в чём была проблема «бело-голубых» в прошедшем поединке.

«Когда команда начинает прессинговать, то защитники дают чересчур большое пространство для контратак «Краснодара». На этих контратаках и выиграли «быки» сегодняшний матч», - сказал Сёмин, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Следующий матч «Динамо» проведёт уже 25 июля. В этот день команда Марцела Личка будет играть против «Пари НН» в первом туре группового этапа Кубка России.