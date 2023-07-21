​Смолов вышел на чистое 6 место в рейтинге бомбардиров чемпионата России за всю историю

«Динамо» начало новый чемпионат с домашнего поражения от «Краснодара» со счётом 1:3. В составе «бело-голубых» автором гола стал нападающий Фёдор Смолов.

Теперь на счету Смолова 105 голов в матчах чемпионата России. «Динамовец» обошёл Романа Павлюченко (104 гола) и вышел на чистое шестое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории российского чемпионата. На этот факт обращает внимание Opta.

Выше Фёдора Смолова идут Дмитрий Лоськов (120 голов), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артём Дзюба (156).

Следующий матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт 29 июля – против «Крыльев Советов».