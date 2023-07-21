Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара» (1:3) в матче первого тура РПЛ.

- В чем причина поражения «Динамо»?

- Вроде бы команда начала игру неплохо, а потом те проблемы, которые были в прошлом сезоне, дали о себе знать. Когда «Динамо» пропустило два мяча, фактически бросило играть. Совсем все разладилось. Хотя состав играл фактически прошлогодний. И у «Краснодара», кстати, тоже. У хозяев было много брака в передачах, причем в простейших ситуациях. Возможно, это связано с волнением. К тому же мне показалось, что команда была немного перегружена.

- Футболисты говорили, что нынешняя предсезонка была самая тяжелая в их жизни. Можно на это списать неудачу?

- Можно. Команда подошла к началу сезона перегруженная. Не было легкости, которую хотелось бы видеть. Ребята были заторможенные. Отсюда большое количество неточных передач. Ну, и проблемы в обороне как были в прошлом сезоне, так и остались.

- «Динамо» обычно хорошо стартует в сезоне, но в этот раз не получилось. Учитывая, что в третьем туре придется ехать к «Зениту», ожидаете неудачное начало сезона?

- Да. Два сезона подряд команда здорово стартовала, набирала много очков. Этот сезон пока начался неважно. Сейчас будет матч на Кубок с «Пари НН». Тоже соперник не подарок. В целом рано судить по первому матчу. Нужно посмотреть хотя бы игр пять. А эта встреча оставила удручающее впечатление. Все три мяча, которые «бело-голубые» пропустили, они привезли сами себе. Два мяча привез Бальбуэна и третий – Даса. А если бы при счете 3:0 «быки» забили бы четвертый мяч, не было бы гола Смолова.

- В следующем туре ждете Лещука в воротах, или к Шунину нет претензий по пропущенным мячам?

- Обвинять вратаря нельзя ни в одном голе. Первый был с рикошета. Сами себе его привезли. Второй мяч – Шунина расстреливали в упор. То есть сказалась проблема прошлого года со стандартными положениями. А третий – я сам не понял, кому игрок отдавал передачу – вратарю или защитнику сбрасывал. Шунин оказался в полупозиции. Поэтому обвинять Антона я бы не стал.

- Как отнеслись к тому, что капитаном был Бальбуэна?

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- Не знаю, чем он целый год занимался и где играл, но он просто тяжелый. Когда третий мяч забивался, он даже не выпрыгнул.

- Удивляют даже не его игровые кондиции, а сама ситуация. Он ведь приостанавливал с «Динамо» контракт, потом вернулся, и его назначили капитаном.

- Я это не приветствую. В наше время команда выбирала капитана, а в этом случае, скорее всего, капитана назначил Личка. Это неправильно, на мой взгляд. Тем более человек в свое время предал команду. Просто сбежал. И вдруг его назначают капитаном. Мне такое решение непонятно.

- Вас удивила схема, в которую «Динамо» вышло играть?

- Они играли фактически 4-2-4. Проблема еще в чем? Всегда в любой команде главное – это центральная ось. Это хребет любой команды. Это опорный хав, атакующий хав и центральный защитник. А этого хребта не было. Смолов не играет в обороне. Фомин всегда играл опорного. То есть фактически центральная ось была разрушена. Поэтому и получили. Гости имели в этом плане серьезное преимущество.

- Какое впечатление произвел «Краснодар»?

- Хорошее. Понятно, что был мандраж поначалу. А потом когда забили, имели полное преимущество. Видно, что они уверены в своих силах. Если бы еще забили четвертый мяч, для «Динамо» было бы полное фиаско.

- «Краснодар» поборется за тройку?

- Вполне может. Мне понравилась его игра. Она четко выстроена. Ясно, кто чем занимается. Видно, что тренер от них требует, и они это выполняют. Понравился их центральный нападающий Кордоба.

Елена Григорьевская