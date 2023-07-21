​В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Тюкавиным

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», ответил на вопрос о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

«Мы заинтересованы в продлении контракта с Тюкавиным. Надеемся, что это произойдёт в ближайшее время», - сказал Гафин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что действующий контракт 21-летнего Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

В первом туре Российской премьер-лиги «Динамо» на своём поле проиграло «Краснодару» со счётом 1:3. Теперь команда Марцела Лички будет готовиться к кубковому поединку против «Пари НН».