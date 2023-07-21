Ивич доволен игрой «Краснодара» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказал свои впечатления о первом матче сезона против московского «Динамо», который закончился победой его команды со счетом 3:1.

Краснодарцы открыли счет в середине первого тайма благодаря голу Джона Кордобы, и согласно словам Владимира Ивича, до этого момента игра была равной и обе команды показывали неплохую игру.

Тренер отметил, что все игроки его команды сыграли хорошо. Креативность и создание преимущества в середине поля были заметны, а голевые действия Джона Кордобы также не остались без внимания.

«Дальше они смогут показать себя еще лучше», – сказал Ивич «Матч ТВ».