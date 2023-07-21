Личка: «Хочу ещё игроков в середину поля»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (1:3).

- Какой главный вывод из этого поражения?

- Когда мы с начала игры в первые 20-25 минут могли хорошо забирать мячи и быстро выходить в контратаки. Это давало нам хорошие возможности, выход три в три, можно сказать, и четыре в три. Но подводил последний пас, и вообще не били по воротам. В чем был соперник лучше - когда перехватывался мяч, хорошо двигался вперед. Соперник был более опасным в завершении. Первый гол мог со всеми случиться. Это рикошет, удар с дистанции и рикошет. Там думаю, была такая реакция от команды, чуть потеряли уверенность в себе, к тому же после углового пришел второй гол. Это такой сильный удар, был нокаут для команды. Второй тайм попробовали начать быстрым голом. Соперник мог также забить четыре гола. Там хорошо Шунин поддерживал команду, но, к сожалению, сегодня надо сказать, «Краснодар» сыграл очень хорошо с мячом и использовал то, что должен был.

- Объясните замены в перерыве, что вас не устраивало в центре поля?

- Понятно, что там у нас был плохой отбор мяча, вторые мячи не всегда Фомин успевал подбирать, потому что Захарян и Смолов пробовали выбегать вперед. Там не было хорошего баланса между атакой и защитой. Поэтому я включил в игру Матиаса Норманна. Он помог в середине Фомину, а Захарян смог играть еще выше и имел больше свободы и креативно играл.

- Какая оптимальная позиция Захаряна на поле? В центре, как он начинал, или в атаке, как он продолжил?

- Я думаю, уже Захарян достаточно умный, он может сыграть и на фланге, и в середине поля. Я думаю, он достаточно умный и умеет достаточно хорошо заходить за линию полузащиты и там искать свободные зоны. Это тоже может он использовать как вингер. Вот только он не теряет время на фланг. Он умеет.

- Ваш коллега Ивич сказал, что ждет усиления трех позиций. Вы можете сказать конкретно, сколько позиций до закрытия трансферного окна собираетесь усилить?

- Мы разговариваем об этом со спортивным директором. Мы ждем какие усиления. Но это секрет, заранее не хочу говорить имя, потому что еще не подписан контракт.

- Сколько позиций?

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- Хочу еще игроков в середину поля.