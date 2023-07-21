​Гендиректор «Динамо» прокомментировал поражение в первом туре РПЛ

Новый чемпионат России был открыт в пятницу. «Динамо» в родных стенах уступило «Краснодару» со счётом 1:3. Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора московского клуба, дал комментарий по поводу результата.

«Да, результатом мы не удовлетворены. Но видно, что в команде ещё игровые связи не налажены. Перерыв был коротким, будем следить за результатами. Пожелаем команде удачи в следующих играх», - сказал Пивоваров журналистам.

Следующий матч «Динамо» проведёт 25 июля – против «Пари НН» в первом туре группового этапа Кубка России. Что до Премьер-лиги, то ближайшую игру команда Марцела Лички проведёт 29 числа – против «Крыльев Советов».