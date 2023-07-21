​Гендиректор «Динамо» высказался о выборе капитана команды

Павел Пивоваров, который занимает должность генерального директора «Динамо», после поражения от «Краснодара» (1:3) в беседе с журналистами ответил на вопрос о выборе капитана команды.

В пятницу было объявлено, что капитаном «Динамо» в новом сезоне будет защитник Фабиан Бальбуэна.

- Это внутреннее дело команды, - сказал Пивоваров.

- Вас не удивило, что недавний беглец стал капитаном команды?

- Я думаю, что у Фабиана присутствуют лидерские качества. Многим игрокам команды в прошлом сезоне их не хватало. Наверное, это решение правильное. Мы его поддерживаем.

Напомним, что в прошлом году Бальбуэна приостанавливал контракт с «Динамо».