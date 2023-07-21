Ивич: «Это первый матч, мы только разминаемся»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (3:1).

- До первого гола игра была 50/50. У соперника были хорошие дальние удары. У нас хороший сэйв от вратаря. Обе команды не сказать, что играли на своем высоком уровне. Это первый матч, мы только разминаемся. Но мы удовлетворены, как играем. После первого гола мы получили эту уверенность.

- Чем вы больше всего довольны в содержании игры?

- Скажу, что все игроки команды играли хорошо, но прямо в середине поля хочу отметить, что мы создавали преимущество. Хорошая игра была в защите. У нас была креативность с мячом. Джон Кордоба забил первый гол, отдал голевую передачу на второй гол. Батчи и Ильзат тоже играли не на самом своем высоком уровне, но хорошо играли. Я ожидаю от них, что они в будущем будут показывать себя еще лучше.