Ахметов: «Ключевой момент, что мы выдержали натиск»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (3:1).

- «Динамо» хорошо начало, атаковало, прессинговало. Чуть-чуть надо было выдержать этот момент и поймать свою игру. Выдержали, хорошо оборонялись, выбегали, были моменты. Хорошо, что забили и успокоили игру, начали владеть инициативой, появлялось больше моментов. Наверное, ключевой момент, что мы выдержали натиск.

- При счете 2:0 у вас были упущенные победы весной. Как вы этот опыт обсуждали в перерыве? С какими мыслями выходили на второй тайм?

- Конечно, мы все знаем предыдущий опыт. Не хотелось повторять это, тем более новый чемпионат. Каждый понимал, что надо быть максимально сконцентрированным, чтобы не допускать такие ошибки. Поэтому каждому вышел и бился до последней секунды. Поэтому в этот раз не допустили таких ошибок.

- В чем вы были сильнее «Динамо» и его переиграли?

- Забили больше голов.