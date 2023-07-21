Кордоба: «Мы превосходили соперника абсолютно во всём»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Краснодар» (1:3) Джон Кордоба поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как вы объясните перемену в игре, которая случилась после первого гола?

- Мне кажется, что в прошлом сезоне нам как раз не хватало этой возможности держать счет. Сейчас мы показываем, что над этим поработали, и счастливые уезжаем в Краснодар.

- В чем в целом сегодня был лучше «Краснодар», чем «Динамо»?

- Мы превосходили соперника абсолютно во всем, во владении мячом, в пасе, в приближениях к воротам. Мы это показали все вместе. Это то, над чем мы работали.

- У вас сегодня два результативных действия, много выигранной борьбы. Вы в превосходной форме. Как объясните, что к первому туру у вас уже такая форма?

- Мне кажется, что после того, как я получил травму, очень много набрал, превзошел все свои прежние кондиции и сейчас это демонстрирую на поле.