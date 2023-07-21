Дебют Лички – провальный: «Динамо» почти крупно проиграло «Краснодару» дома в матче открытия сезона РПЛ

32-й по счёту чемпионат России по футболу стартовал в июле 2023 года. В первом матче РПЛ после полуторамесячной летней спячки «Динамо» принимало «Краснодар» на «ВТБ Арене».

В стартовых составах команд не вышел ни один футболист, который раньше не играл в футболке «Динамо» или «Краснодара». У «быков» таким игроком мог бы стать Эктов, но он оказался в запасе. Что касается «бело-голубых», то одну из позиций в обороне у них занял вернувшийся из аренды Бальбуэна. Ну а главный тренер у «Динамо» всецело новый – Марцел Личка. С ним на посту рулевого московского клуба связывают большие надежды.

Также отметим, что место в воротах «Краснодара» осталось за Сафоновым. Для кого-то это было неожиданно, ведь в конце прошлого сезона могло показаться, что первым номером «чёрно-зелёных» стал Агкацев. Против своего бывшего клуба вышли Смолов и Скопинцев, плюс Сперцян и Захарян получили возможность показать себя перед условными «Аяксом» и «Фейеноордом». Хуниор Алонсо, который вроде как хотел покинуть «Краснодар», нашёлся в старте, ну и Кордоба – тоже.

Раз – гол, два – гол

«Быки» не заиграли сразу в свой стереотипный футбол с контролем мяча. Динамовцы почаще подбирались к чужим воротам, но не хватало им выверенности в атаке. Тюкавин на тринадцатой минуте пробил головой после подачи Макарова и скидки Бальбуэна – не попал в створ. Захарян же дальним ударом промахнулся мимо левого угла. При этом в обороне у хозяев иной раз случались провалы. На девятнадцатой минуте всё могло окончиться для «бело-голубых» гораздо серьёзнее, когда обводящая попытка Батчи с подступов к штрафной площади выдалась неточной.

В середине тайма произошёл обмен дальними ударами с рикошетами, в ходе которого и решилось, кто забьёт первый гол в сезоне. Приложился Даса, мяч срезался от спины Петрова – и Сафонов сотворил сэйв. А вот удар Кордобы оказался результативным – рикошет от Бальбуэна дезориентировал Шунина, и сфера оказалась в сетке (0:1). Голевую передачу отдал Сперцян, которому подарил мяч Фернандес. Это была уже вторая в матче непонятная обрезка «бело-голубых» перед своей штрафной площадью.

«Динамо» постаралось оперативно ответить, только вот Смолов не поразил дальний угол с правого полуфланга, пробил мимо. Затем «Краснодар» оказал устойчивое давление на не самую крепкую оборону соперника и добился второго гола в ворота Шунина. Если дистанционную попытку Черникова динамовский вратарь отразил, то через считанные минуты близкое полудобивание – нет. Что такое полудобивание? Кордоба ударил головой после корнера, отскочивший от газона мяч пришёл к Черникову, и тот ногой подправил его в сетку (0:2).

Камбэка не случилось

Ещё до наступления перерыва шальной шанс могло реализовать «Динамо», однако мяч от колена Нгамалё подскочил над створом. Вместо этого хозяева в начале второй половины встречи привезли в свои ворота ещё один гол. Кривцов отправил диагональ вперёд на Батчи, а Даса только поспособствовал выходу соперника на рандеву с Шуниным. Элазар вторым этажом скинул мяч по факту аккурат для Батчи, парашютом перебросившего сферу поверх голкипера в правый угол (0:3).

Это было для «Динамо» уже явное напоминание прошлого сезона. Например, в середине мая именно с таким счётом «бело-голубые» бесславно проиграли дома «Ахмату», из-за чего лишился поста главного тренера Йоканович. Но об отставке Лички пока говорить рано, да и один гол хозяева достаточно быстро отквитали. Правда, перед этим «Краснодар» вполне мог забивать четвёртый. В общем, Захарян покатил по зоне правого инсайда Тюкавину, тот обождал и прострелил, а Смолов замкнул левый угол (1:3).

На большее «Динамо» оказалось не способно. «Краснодар» удержал разницу в два мяча, без каких-либо судорожных отбиваний. Таким образом, команда Владимира Ивича первой опробовала промежуточный пьедестал таблицы в новом сезоне. «Быки» добились уверенной победы на выезде, а «Динамо» не продлило для себя позитив Братского кубка с ЦСКА. Марцел Личка теперь ощутит на себе все «прелести» давления в большом московском клубе. Опять-таки, его приглашали в «Динамо», чтобы у команды не было таких результатов, как при Йокановиче. Возможно, Личке нужны новые игроки – тогда дело за менеджментом клуба и селекционной службой.

Кирилл Иванцов