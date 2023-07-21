Алексей Сафонов заявил, что Кузяев не является примером для Тюкавина

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о текущей ситуации с контрактом футболиста.

По словам Сафонова, контракт Тюкавина с «бело-голубыми» заканчивается после текущего сезона. Однако на данный момент переговоры о продлении контракта пока не начались. Агент подчеркнул, что не будет активно предлагать игрока другим клубам, и если появится интерес, они будут готовы обсудить предложение.

Сафонов отметил, что пример Далера Кузяева, который перешел во французский «Гавр», не служит примером для Тюкавина.

«Костя не поедет на в 10 раз меньшую зарплату в Европу», – сказал Сафонов изданию Metaratings.