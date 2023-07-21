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Как Батчи и Смолов обменялись голами в матче «Динамо» - «Краснодар» - видео видео

21 Июля 2023 • 20:31 Комментировать
Динамо Москва
1:3
Краснодар
окончен

Второй тайм матча «Динамо» - «Краснодар» начался с третьего ушата холодной воды для «бело-голубых». «Быки» строили атаку со своей половины поля, Элазар Даса был первым на мяче, но головой отбросил его в свободную зону. Туда ворвался Жоау Батчи и метров с 25 перебросил Антона Шунина, который на тот момент находился далеко от ворот.

Довольно быстро «Динамо» отыграло один мяч. Хозяева поля комбинировали в штрафной, у левого угла вратарской Фёдор Смолов получил мяч и вторым касанием вколотил его в сетку ворот противника. Так счет на табло стал 1:3.

Видео этих голевых ударов представлено вашему вниманию.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Фёдор Смолов Жоау Батчи
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