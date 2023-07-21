«Динамо» отыграло один гол у «Краснодара» после удара Смолова

В эти минуты в столице проходит стартовый матч нового сезона Премьер-лиги между «Динамо» и «Краснодаром». В начале второго тайма новая команда Марцела Лички проигрывала противнику со счетом 0:3. И лишь на 61-й минуте хозяева поля смогли размочить счет. Прошла передача с правого края штрафной поперек поля, Фёдор Смолов технично укротил мяч, одновременно отыграв опекуна, и метров с семи поразил ближний угол ворот. Голкипер же стал гадать и упал в другую сторону. Счет в матче стал 1:3.

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