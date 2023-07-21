«Краснодар» уже громит «Динамо» в дебютном матче Лички

В стартовом матче нового сезона Премьер-лиги играют «Динамо» и «Краснодар». В первом тайме «быки» забили два гола в ворота противника и выиграли 45-минутку со счетом 2:0. Отличились Джон Кордоба и Александр Черников. На 53-й минуте южане вовсе громят противника. Элазар Даса выиграл верховую борьбу у Жоау Батчи, но непонятно куда отпасовал головой, подарив мяч противнику. А тот эффектно перебросил Антона Шунина, отправив мяч в дальний угол ворот «Динамо».

Счет стал 3:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.