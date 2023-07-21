Концовка первого тайма стартового матча Премьер-лиги проходит не по сценарию «Динамо». В игре с «Краснодаром» «бело-голубые» пропустили быстрый выпад Джона Кордобы, который зарядил по воротам издали, и мяч рикошетом от Фабиана Бальбуэны оказался в сетке ворот Антона Шунина. Вскоре Александр Черников здорово разобрался в ситуации у линии вратарской «Динамо» и удвоил перевес своей команды в этом противостоянии.

«Краснодар» повел со счетом 2:0 и имеет хорошие шансы на итоговый успех. Вашему вниманию голевые удары футболистов гостевой команды.

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